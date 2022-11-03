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1 час назад

Reuters: министр энергетики Франции объявила об окончании топливного кризиса в стране

Газета.Ruиещё 1

После завершения забастовок на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), кроме одного, следует говорить об окончании топливного кризиса во Франции. Слова министра энергетики республики Агнес Панье-Рунаше приводит Reuters.

Франция объявила об окончании топливного кризиса в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация нормализуется. Мы больше не в кризисе», — заявила Панье-Рунаше.

По ее словам, в настоящее время забастовка рабочих продолжается только на НПЗ компании TotalEnergies в Фейзине. Завод производит 117 тыс. баррелей нефти в сутки.

В то же время на втором предприятии энергогиганта мощностью 240 тыс. баррелей протестная ситуация нормализовалась, и сотрудники вернулись на рабочие места. При этом принудительно заставлять вернуться к работе предприятие в Фейзине власти республики не планируют, уточнила Панье-Рунаше.

«На данном этапе мы не будем отдавать приказы об обязательном возвращении к работе в течение следующих 48 часов», — заключила она.

27 октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан республики больше работать для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне разгорающегося в стране энергетического кризиса. Он добавил, что те, кто будет работать больше, государство освободит от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

Экономика,Эммануэль Макрон,
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