ЕС задумался о поставках электроэнергии на Украину вместо ее импорта

Евросоюз хочет приступить к поставкам определенных объемов электроэнергии Украине. Это может быть сделано вместо импорта из этой страны, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он указал на то, что украинская энергетическая система уже подключена к системе Евросоюза. По его словам, обмены энергией осуществлялись в последние месяцы.

«В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества Украине», - подчеркнул Макфи.

Подключение завершили к началу летнего сезона. Это было сделано для экспорта электроэнергии с украинской территории в страны сообщества.

Ранее сообщалось, что компанией «Укрэнерго» была дала команда о веерных отключениях электроэнергии в нескольких регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областей, а также подконтрольной Киеву территории Запорожской области.