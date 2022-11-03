Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

ЕС задумался о поставках электроэнергии на Украину вместо ее импорта

Лера Букина

Евросоюз хочет приступить к поставкам определенных объемов электроэнергии Украине. Это может быть сделано вместо импорта из этой страны, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

ЕС задумался о поставках электроэнергии на Украину вместо ее импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на то, что украинская энергетическая система уже подключена к системе Евросоюза. По его словам, обмены энергией осуществлялись в последние месяцы.

«В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества Украине», - подчеркнул Макфи.

Подключение завершили к началу летнего сезона. Это было сделано для экспорта электроэнергии с украинской территории в страны сообщества.

Ранее сообщалось, что компанией «Укрэнерго» была дала команда о веерных отключениях электроэнергии в нескольких регионах Украины. Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областей, а также подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

До этого «Укрэнерго» проинформировало о повреждении энергообъектов в Центральной Украине. Удар пришелся на оборудование магистральной сети энергосистемы в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. В этой связи властями было принято решение прибегнуть к введению ограничений на потребление электроэнергии в нескольких регионах.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители