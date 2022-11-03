Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
57 минут назад

ЕС направит Украине миллиарды долларов помощи

Лера Букина

В текущем месяце Европейским союзом будет представлен план помощи Украине. Стране направят 17,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

ЕС направит Украине миллиарды долларов помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобный механизм будет утвержден на предстоящей неделе. Киев получит первый платеж в январе 2023 года, указывает агентство.

Также от стран-участниц объединения ожидают одобрения 3 миллионов евро, которые были обещаны Украине еще весной.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стране была оказана очередная финансовая помощь со стороны Европейского союза (ЕС). По его словам, речь идет о макрофинансовой поддержке в размере двух миллиардов евро.

Согласно планам страны, денежные средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

В октябре главами МИД ЕС было окончательно утверждено выделение Украине шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных.

Экономика,Денис Шмыгаль,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители