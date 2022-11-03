ЕС направит Украине миллиарды долларов помощи

В текущем месяце Европейским союзом будет представлен план помощи Украине. Стране направят 17,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

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Подобный механизм будет утвержден на предстоящей неделе. Киев получит первый платеж в январе 2023 года, указывает агентство.

Также от стран-участниц объединения ожидают одобрения 3 миллионов евро, которые были обещаны Украине еще весной.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стране была оказана очередная финансовая помощь со стороны Европейского союза (ЕС). По его словам, речь идет о макрофинансовой поддержке в размере двух миллиардов евро.

Согласно планам страны, денежные средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.