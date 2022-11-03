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46 минут назад

«Бьем тревогу»: Европе предрекли дефицит газа в следующем году

Мария Иванова

Международное энергетическое агентство (IEA) «бьет тревогу» из-за угрозы дефицита газа в Европе в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

«Бьем тревогу»: Европе предрекли дефицит газа в следующем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава IEA Фатих Бироль представил отчет о балансе спроса и предложения в Европе на 2023/24 год и заявил, что регион должен действовать уже сейчас, чтобы избежать дефицита природного газа в 2023-м с учетом сокращения поставок из России и роста спроса в Китае.

Из отчета следует, что в зависимости от погоды европейские хранилища газа к концу отопительного сезона 2022/23 могут оказаться заполнены всего на 5 - 35 процентов.

Летом, в период снижения спроса, Европа может столкнуться с дефицитом газа до 30 миллиардов кубометров. В итоге к следующей зиме хранилища будут заполнены всего лишь на 65 процентов.

Евросоюзу удалось заполнить хранилища на 95 процентов к нынешней зиме. Это на пять процентов (на пять миллиардов кубометров) выше средних объемов за последние пять лет.

Однако в IEA ожидают, что в следующем году проблемы будут более серьезными: в 2022-м европейцам помогла теплая погода.

«Мы бьем тревогу для европейского правительства и Европейской комиссии на следующий год», - заявил Бироль.

Он призвал европейские правительства повышать энергоэффективность и ускорить внедрение возобновляемых источников энергии.

Экономика,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,Еврокомиссия,ЕС,
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