В сентябре экспорт из США в Россию достиг максимума с марта

Бюро переписи населения США опубликовало данные, которые свидетельствуют о том, что объем поставок товаров из США в Россию достиг 90,4 миллиона долларов в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Это максимальное значение с марта текущего года. При этом по сравнению с началом 2022 года экспорт товаров из США в Россию снизился на 306,4 миллиона долларов.

Также отмечается, что в США объем продаж российской продукции снизился с 522,1 миллиона долларов в августе до 332,1 миллиона долларов в сентябре. Это минимальное значение с начала 2022 года. Ещё в прошлом январе этот показатель был выше почти в 6 раз – он составлял 1,959 миллиарда долларов.