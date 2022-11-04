Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам

Финансовую систему Соединенных Штатов может ждать крах, если Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать процентные ставки и ужесточать свою финансовую политику, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Павла Веревкина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, американский рынок еще надеялся, что ФРС «развернется» и приступит к смягчению своей монетарной политики, однако ситуация изменилась после комментариев главы резервной системы США Джерома Пауэлла. Как отмечает эксперт, в настоящее время инвесторы не рассчитывают на какие-либо послабления со стороны американского регулятора, так как власти США в текущей ситуации могут лишь повышать ставки в ответ на рост инфляции, ожидая, что проблема решится само собой.