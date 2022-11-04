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1 час назад

Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам

Елена Прошина

Финансовую систему Соединенных Штатов может ждать крах, если Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать процентные ставки и ужесточать свою финансовую политику, сообщает «Прайм» со ссылкой на инвестиционного стратега Павла Веревкина.

Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, американский рынок еще надеялся, что ФРС «развернется» и приступит к смягчению своей монетарной политики, однако ситуация изменилась после комментариев главы резервной системы США Джерома Пауэлла. Как отмечает эксперт, в настоящее время инвесторы не рассчитывают на какие-либо послабления со стороны американского регулятора, так как власти США в текущей ситуации могут лишь повышать ставки в ответ на рост инфляции, ожидая, что проблема решится само собой.

Веревкин не исключил, что финансовая система Соединенных Штатов «начнет трещать по швам», когда ставка будет повышена до 5 процентов. Он считает, что американские чиновники между крахом и инфляцией выберут второе. При этом согласно более реалистичному сценарию, ставки будут поднимать до тех пор, пока банковская система страны не обвалится, как это было в 2008 году. Только в этом случае можно рассчитывать на реакцию в виде «печатного станка», подчеркнул Веревкин.

Экономика,Джером Пауэлл,ФРС,
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