Финляндию могут заставить покупать газ из России

Арбитражный суд может заставить Финляндию покупать российский газ или платить за пустоту, пишет Yle. Как рассказывают авторы, финская газовая компания Gasum ранее отказалась платить за газ в рублях, поскольку установленная договоренность обязывала ее проводить платежи в евро. В связи с этим Gasum инициировал арбитражную процедуру в отношении «Газпрома». В случае, если российская сторона будет признана правой, Финляндии придется платить согласно заключенному ранее договору.