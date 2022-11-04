Финляндию могут заставить покупать газ из России

Арбитражный суд может заставить Финляндию покупать российский газ или платить за пустоту, пишет Yle. Как рассказывают авторы, финская газовая компания Gasum ранее отказалась платить за газ в рублях, поскольку установленная договоренность обязывала ее проводить платежи в евро. В связи с этим Gasum инициировал арбитражную процедуру в отношении «Газпрома». В случае, если российская сторона будет признана правой, Финляндии придется платить согласно заключенному ранее договору.
По контракту take or pay (бери или плати. — NEWS.ru) покупатель обязан либо купить определенное заранее оговоренное количество газа, либо заплатить за него, даже если поставка не принята. <...> Если спор решается таким образом, что договор между компаниями считается действительным, но «Газпром» обязан принимать платежи в евро, Gasum практически вынужден продолжать покупать трубопроводный газ, — говорится в публикации.
Авторы подчеркивают, что Gasum мог бы избежать подобных последствий в случае форс-мажорной ситуации, которые прописаны в договоре. Одним из таких вынужденных обстоятельств могли бы стать санкции в отношении российского газа, однако ни Евросоюз, ни сама Финляндия вводить их не стали.