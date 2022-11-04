Центробанк сказал, когда экономика России начнет расти

Российская экономика будет сокращаться в течение 2022 года и большей части 2023-го, после чего перейдет к росту. К 2025 году темп роста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Центробанка.

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Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов характеризует эту динамику как «Застой 2.0». При этом, по его мнению, до тех пор пока уровень санкционного давления не стабилизируется, надёжно прогнозировать динамику экономики невозможно. А пока до стабилизации санкционного давления ещё далеко.

«Одно вне сомнения: для России 1,5–2,5% роста — де-факто застой. И это в базовом (не пессимистическом) сценарии», — подчеркивает эксперт.