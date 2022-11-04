Центробанк сказал, когда экономика России начнет расти

Российская экономика будет сокращаться в течение 2022 года и большей части 2023-го, после чего перейдет к росту. К 2025 году темп роста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Центробанка.
Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов характеризует эту динамику как «Застой 2.0». При этом, по его мнению, до тех пор пока уровень санкционного давления не стабилизируется, надёжно прогнозировать динамику экономики невозможно. А пока до стабилизации санкционного давления ещё далеко.
«Одно вне сомнения: для России 1,5–2,5% роста — де-факто застой. И это в базовом (не пессимистическом) сценарии», — подчеркивает эксперт.
Для сравнения: ВВП США прогнозируется на уровне около 2,5% на ближайшие два года. Напомним, что экономика развитых стран обычно растет медленнее, чем у развивающихся, к которым относится Россия.