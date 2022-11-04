Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
38 минут назад

Центробанк сказал, когда экономика России начнет расти

Инвест-Форсайт

Российская экономика будет сокращаться в течение 2022 года и большей части 2023-го, после чего перейдет к росту. К 2025 году темп роста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Центробанка.

Центробанк сказал, когда экономика России начнет расти
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов характеризует эту динамику как «Застой 2.0». При этом, по его мнению, до тех пор пока уровень санкционного давления не стабилизируется, надёжно прогнозировать динамику экономики невозможно. А пока до стабилизации санкционного давления ещё далеко.

«Одно вне сомнения: для России 1,5–2,5% роста — де-факто застой. И это в базовом (не пессимистическом) сценарии», — подчеркивает эксперт.

Для сравнения: ВВП США прогнозируется на уровне около 2,5% на ближайшие два года. Напомним, что экономика развитых стран обычно растет медленнее, чем у развивающихся, к которым относится Россия.

Экономика,Сергей Хестанов,Коммерсант,РАНХиГС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители