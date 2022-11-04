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1 час назад

Белоруссия в 2022 году может экспортировать продовольствия на $8 млрд

ТАСС

Белорусские производители продовольствия могут по итогам 2022 года поставить на экспорт своей продукции на $8 млрд. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу, посещая Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Белоруссия может экспортировать продовольствия на $8 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы в этом году можем получить только от продажи продовольствия $8 млрд", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

"Я когда говорю президентам равновеликих государств, которые нефтью торгуют, природным газом, что мы от продовольствия получим $8 млрд, они в это не верят", - сказал он.

Лукашенко считает, что сейчас "тяжелый момент, но время возможностей".

"Крестьяне, переработчики наши этим воспользовались. Точно так, как и вы", - отметил глава республики.

По его словам, "санкции, кризисы - это тяжелое время для экономики, но это время возможностей".

"Вот вы как раз в этот кризис использовали возможности", - сказал президент страны.

Экономика,Александр Лукашенко,
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