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2 часа назад

Названа сумма арестованных на Украине российских активов

Илья Родин

Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) вдвое увеличило депозитный портфель за последние два месяца. Общая сумма составила 1,4 млрд гривен (38 млн долларов). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Названа сумма арестованных на Украине российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АРМА подчеркнули, что основным источником пополнения стали денежные средства, полученные от реализации арестованных российских активов.

По данным агентства, 1 ноября на депозитных счетах организации находилось 1 108,5 млн гривен (30,2 млн долларов), 5,2 млн долларов и 3 млн евро.

В АРМА уточнили, что эти средства будут потрачены на вооруженные силы. В частности, уже были приобретены военные облигации на 450 млн гривен, планируется сделка по покупке ценных бумаг на 410 млн гривен.

Напомним, что в августе 2022 года на Украине был принят указ о конфискации имущества и активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.

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