Названа сумма арестованных на Украине российских активов

Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) вдвое увеличило депозитный портфель за последние два месяца. Общая сумма составила 1,4 млрд гривен (38 млн долларов). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

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В АРМА подчеркнули, что основным источником пополнения стали денежные средства, полученные от реализации арестованных российских активов.

По данным агентства, 1 ноября на депозитных счетах организации находилось 1 108,5 млн гривен (30,2 млн долларов), 5,2 млн долларов и 3 млн евро.

В АРМА уточнили, что эти средства будут потрачены на вооруженные силы. В частности, уже были приобретены военные облигации на 450 млн гривен, планируется сделка по покупке ценных бумаг на 410 млн гривен.