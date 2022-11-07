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2 часа назад

Bloomberg: поддержка ЕС не спасла жителей Европы от огромных счетов за электричество

Газета.Ruиещё 1

Жители Европы продолжают получать рекордные счета на оплату электроэнергии несмотря на предпринятые меры и государственную поддержку населения. Об этом пишет аналитик агентства Bloomberg Оливер Флетчер.

Жители Европы получают рекордные счета за электричество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европейские домохозяйства платят за электроэнергию и природный газ больше, чем когда-либо, несмотря на то, что правительства тратят миллиарды на защиту потребителей от энергетического кризиса», — отметил Флетчер.

По его словам, лишь только за последний год правительство стран Евросоюза (ЕС) потратило на защиту граждан и предприятий от последствий энергокризиса более €550 млрд.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что если бы страны ЕС не оказывали такую сильную поддержку населению, то счета за электроэнергию могли быть значительно выше. При этом ситуация не сильно исправилась даже благодаря теплой погоде.

В середине сентября агентство Bloomberg сообщило, что основной задачей для лидеров стран ЕС к наступлению зимы станет донесение до населения «суровой правды» об энергетическом кризисе.

Экономика,ЕС,
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