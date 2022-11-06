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2 часа назад

Страны Европы договорились скидываться на газ

Ura.Ru

Европейские страны намерены наладить групповые закупки газа до конца ноября. Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон, подчеркнув, что планируется покупать энергоресурсы у Норвегии и США, но платить за газ вчетверо дороже.

«Общеевропейские закупки газа, направленные на сдерживание цен этой зимой, будут осуществлены к концу месяца. <> Россия больше не будет одним из наших поставщиков газа, и я думаю, что очень долго», — приводит газета Le Figaro слова Бретона.

Еврокомиссар обратил внимание, что цены на газ из США в четыре раза дороже российского.

«Ненормально платить в Европе в четыре раза больше, чем за то, что производится в Соединенных Штатах», — добавил он и подчеркнул, что стоимость газа будет обсуждаться с Вашингтоном.

Газа в Европе стало слишком много

Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Вместе с тем Москва и Анкара договорились создать газовый хаб в Турции. Это поможет снизить цены на газ в Европе, говорил президент РФ Владимир Путин.

Экономика,Тьерри Бретон,Владимир Путин,ЕС,
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