Страны Европы договорились скидываться на газ

Европейские страны намерены наладить групповые закупки газа до конца ноября. Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон , подчеркнув, что планируется покупать энергоресурсы у Норвегии и США, но платить за газ вчетверо дороже.

«Общеевропейские закупки газа, направленные на сдерживание цен этой зимой, будут осуществлены к концу месяца. <> Россия больше не будет одним из наших поставщиков газа, и я думаю, что очень долго», — приводит газета Le Figaro слова Бретона.

«Ненормально платить в Европе в четыре раза больше, чем за то, что производится в Соединенных Штатах», — добавил он и подчеркнул, что стоимость газа будет обсуждаться с Вашингтоном.

Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Вместе с тем Москва и Анкара договорились создать газовый хаб в Турции. Это поможет снизить цены на газ в Европе, говорил президент РФ Владимир Путин.