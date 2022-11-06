Франция за три недели поставила Германии 1 600 ГВт·ч природного газа

Германия за первые три недели с начала поставок топлива из Франции получила в общей сложности около 1 600 ГВт·ч природного газа. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на данные Федерального сетевого агентства ФРГ.

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Отмечается, что Германия получала от 34 до 111 ГВт·ч природного газа ежедневно до четверга на прошлой неделе. Для сравнения, в тот же период Норвегия поставляла стране каждый день около 1 460 ГВт·ч природного газа.

В конце августа госсекретарь по делам Европы при МИД Лоуренс Бун заявила, что Франция готова поставлять газ в Германию, так как она поставляет Франции электроэнергию. По словам Бун, такое сотрудничество является примером европейской солидарности.