Во Франции заявили о риске промышленного спада в Европе

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр считает, что реальным риском для Евросоюза является промышленный спад. Соответствующую точку зрения он выразил в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Mundo.

"Реальным риском для Европы является промышленный спад, - отметил глава ведомства. - ЕС представлял 25% мировой экономики в 1990 году, а сейчас этот показатель составляет 17%".

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"Напротив, сегодня Китай представляет 17% мировой экономики, а в 1990 году он составлял 3%, - добавил он. - Реальный риск для Европы состоит в том, что она отстает в технологическом, промышленном и экономическом отношениях, оставляя поле открытым для США и Китая".

Как считает министр, европейская промышленность уже страдает от потери конкурентоспособности, связанной с разницей в ценах на энергию между США и Европой.

"Огромные субсидии, предоставляемые законом США о снижении инфляции, и аналогичная субсидируемая китайская конкуренция, вероятно, еще больше увеличат этот разрыв, - сказал Ле Мэр. - Я призываю ЕС к скоординированному, единому и решительному ответу в отношении наших американских союзников. Только твердость позволит нам добиться результатов".

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть европейский ответ на американские субсидии, глава ведомства уточнил: "Мы отвергаем гонку субсидий".

"Это противоречит всем правилам международной торговли, - подчеркнул он. - Некоторые крупные иностранные компании, которые хотели обосноваться в Европе, теперь колеблются между европейской и американской штаб-квартирами. В некоторых случаях сумма субсидий, предлагаемая администрацией [президента США Джо] Байдена, в четыре-десять раз превышает максимальную сумму, разрешенную Европейской комиссией".

"Наши первые оценки показывают, что во Франции на карту поставлены инвестиции в размере €10 млрд и тысячи рабочих мест в промышленности", - пояснил Ле Мэр.

Он не стал исключать возможности подачи жалобы против США во Всемирную торговую организацию.