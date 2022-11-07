Токаев поручил увеличить поставки казахстанской нефти в обход РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил нарастить поставки нефти через порты на Каспийском море Актау и Курык до 20 миллионов тонн в год. Об этом он заявил на встрече с общественностью Мангистауской области, передает ТАСС.

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Глава республики подчеркнул, что нынешняя ситуация на мировых рынках делает особенно значимым Транскаспийский маршрут, причем у Астаны есть понимание со странами-партнерами по этому поводу.

Поставки через Каспий позволяют Казахстану доставлять нефть в черноморские порты или в Турцию в обход России. Власти республики заговорили о маршруте особенно активно после нескольких прекращений или ограничений поставок через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который идет в порт Новороссийска.

Токаев назвал Мангистаускую область обладающей огромным потенциалом, а одной из задач страны — сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения. В случае реализации его планов через Актау и Курык сможет проходить более трети того объема, что идет по КТК (в 2021 году по маршруту поставили 53 миллиона тонн казахстанской нефти).