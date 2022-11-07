В Запорожской области назвали сроки выхода гривны из обращения

С 1 января 2023 года в Запорожской области выйдет из оборота украинская гривна, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

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«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой станет российский рубль», - сказал Рогов.

Он уточнил, что после этого «гривна уйдет в историю». В настоящее время в регионе действует бивалютная зона, то есть в обороте используется и рубль, и гривна.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что гривна уже почти не используется в Запорожской области. По его словам, валюта обесценилась до 50 копеек при официальном курсе 1,25 рубля за гривну.