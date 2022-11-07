Расходы европейцев на электроэнергию рекордно взлетели

Счета европейцев за электроэнергию удвоились за год, несмотря на поддержку со стороны властей. Об этом пишет Bloomberg.

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Европейские страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, введя в том числе и запрет на поставки нефти и угля. Санкции в области энергетики и проблемы с поставками газа из России привели к тому, что в ЕС разразился энергетический кризис.

Данные энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd свидетельствуют о том, что за год средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании удвоилась и составляла в октябре почти 18 евроцентов за киловатт-час.

При этом стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час. Самый большой месячный прирост был отмечен в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме поднялась на 97%, отмечает Bloomberg.

Рекордный рост цен отмечается, несмотря на обещание правительств стран Евросоюза выделить более 550 миллиардов евро для того, чтобы защитить граждан и бизнес от резкого роста цен на энергоносители.