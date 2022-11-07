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3 часа назад

Расходы европейцев на электроэнергию взлетели до рекордных значений

Мария Иванова

Счета европейцев за электроэнергию удвоились за год, несмотря на поддержку со стороны властей. Об этом пишет Bloomberg.

Расходы европейцев на электроэнергию рекордно взлетели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Европейские страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, введя в том числе и запрет на поставки нефти и угля. Санкции в области энергетики и проблемы с поставками газа из России привели к тому, что в ЕС разразился энергетический кризис.

Данные энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd свидетельствуют о том, что за год средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании удвоилась и составляла в октябре почти 18 евроцентов за киловатт-час.

При этом стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час. Самый большой месячный прирост был отмечен в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме поднялась на 97%, отмечает Bloomberg.

Рекордный рост цен отмечается, несмотря на обещание правительств стран Евросоюза выделить более 550 миллиардов евро для того, чтобы защитить граждан и бизнес от резкого роста цен на энергоносители.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Европу о том, что целые города континента могут замерзнуть в зимние пики холодов. При этом Венгрия выступила резко против санкций в области энергетики. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил о необходимости снятия их до конца года для уменьшения уровня инфляции и спасения экономики.

Экономика,Цена на нефть,Экономика России,Виктор Орбан,Алексей Миллер,Газпром,ЕС,
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