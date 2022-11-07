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2 часа назад

Боррель: ЕС зависит от поставок из КНР еще больше, чем от России

Газета.Ruиещё 1

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС зависят от поставок из КНР для реализации плана по достижению климатической нейтральности еще больше, чем от российских энергоресурсов. Об этом говорится в тексте на сайте дипломатической службы ЕС.

Боррель: ЕС зависит от поставок из КНР еще больше, чем от России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России», — написал он.

По словам Борреля, ЕС на 90% зависит от Китая по части поставок магния, редкоземельных металлов и на 90% — от поставок солнечных батарей. КНР, как отметил дипломат, является ключевым экономическим партнером союза и одновременно его конкурентом и оппонентом.

Глава евродипломатии подчеркнул, что Европе нужно работать над снижением «чрезмерной» зависимости и повышать устойчивость.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Евросоюз не должен находиться под контролем какой-либо третьей стороны.

Он выразил надежду, что Европа будет стабильной и процветающей и сможет сохранить линию в развитии отношений с Китаем, которая существует сейчас.

Экономика,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Цзиньпин Си,ЕС,
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