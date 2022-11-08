Россия и Китай пошли на торговый рекорд

Торговля России с Китаем набирает обороты. В этом году будет поставлен новый рекорд. Страны уже наторговали столько, сколько на весь прошлый год. Любопытно, что китайский импорт не так активно захватывает освободившийся от западного бизнеса российский рынок. Тогда как Россия показывает серьезный рост экспорта на рынок Поднебесной. Почему так происходит?

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Товарооборот между Китаем и Россией за январь-октябрь 2022 года вырос на 33% и достиг 153,93 млрд долларов. То есть он уже достиг годового рекордного уровня прошлого года.

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Только в октябре торговля составила ближе к 18 млрд долларов. Если такие же объемы прироста сохранятся и в ноябре, и в декабре, то уже по итогам этого года Россия и Китай могут вплотную приблизиться к своей цели в 200 млрд долларов. Ранее достичь такой товарооборот партнеры планировали только в 2024 году. Однако новая геополитическая ситуация открыла возможности сделать это на год, а то и на два раньше.

Что же помогает росту торговли с Китаем? Наибольший вклад внес российский экспорт, который вырос почти на 50% за 10 месяцев года и составил около 95 млрд долларов. Тогда как Китай поставил в Россию намного меньше – лишь 60 млрд долларов. Рост китайского импорта в Россию не такой высокий – лишь 13%.

России удалось так серьезно нарастить экспорт в Китай благодаря увеличению поставок своих энергоресурсов как в физическом, так и денежном выражении.

«Существенный вклад внесли газ, нефть и уголь. Уголь менее маржинальный товар, и нам приходится его продавать в Китай со скидкой, однако в объемах мы очень сильно нарастили поставки по сравнению с прошлым годом», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В этом году поставки российского угля в Китай выросли с 2,5 млн тонн в феврале до 8,4 млн тонн в августе. В 2021 году поставки в Китай выросли до 53 млн тонн, в этом ожидается больше.

«Китай серьезно увеличил потребление угля, потому что он дешевле, чем газ, и не надо конкурировать с европейцами за доступный СПГ. При этом Китай потребляет сотни миллионов тонн угля, и он с удовольствием ввозил бы еще больше российского угля. И мы могли бы даже удвоить поставки. Но у нас железная дорога не справляется. Она забита нашим углем, инфраструктура не справляется», – говорит Юшков.

Что касается газа, то в целом Китай в этом году стал меньше покупать газа, чем в прошлом году. При этом поставки российского газа в КНР рекордно растут.

«Китай минимизировал закупки у СПГ-поставщиков, потому что СПГ – это дорого. И нарастил закупки газа у трубопроводных поставщиков – у Туркмении и России, потому что у них цена ниже. У них в контрактах с Китаем цена привязана к нефти, а не к спотовому рынку, как в контрактах на поставки СПГ. Это позволяет Китаю покупать российский газ по «Силе Сибири» по комфортным ценам», – поясняет собеседник.

В итоге эксперт ожидает, что Китай в этом году купит даже больше запланированного объема в 15 млрд кубов. При том, что по плану поставки на китайский рынок и так растут каждый год на 5 млрд кубов.

«С одной стороны, российский газ тоже подорожал, с другой – он стоит для Китая все равно дешевле, чем любой другой газ. Поэтому Китай отбирал по максимуму по нашей трубе. В отдельные месяцы Россия была вообще самым выгодным поставщиком газа в Китай», – отмечает Юшков.

Россия при этом зарабатывает и на росте объемов, и на росте стоимости.

Физически Россия могла поставить на китайский рынок еще больше газа, потому что китайская CNPC имеет контракт на покупку 3 млн тонн СПГ с Ямала. Однако, по словам эксперта, все эти объемы шли на европейский рынок, так как китайская компания выступила как трейдер и перепродавала этот газ, зарабатывая на серьезной разнице в цене. Однако Пекин явно намекает на то, чтобы госкомпании завязывали с такой практикой и направляли СПГ на внутренний рынок. Поэтому ситуация может поменяться.

Наконец, Россия нарастила поставки нефти в Китай.

«Китайцы не складывают яйца в одну корзину, у них много поставщиков и нефти. Объемы импорта нефти в Китай неравномерные по месяцам из-за вспышек коронавируса и локдаунов. Это повлияло на объемы потребления и спроса нефти. Но благодаря скидке Россия является для него одним из наиболее выгодных поставщиков нефти. Поэтому, конечно, Пекин брал нашу нефть, а маневрировал более дорогой нефтью, то есть сокращал ее закупку», – говорит Юшков.

Россия продолжит и дальше наращивать экспорт своих энергоресурсов в Китай, неплохо зарабатывая. Но здесь возникает много вопросов о перестройке.

«Железная дорога уже забита углем, а после ввода эмбарго на нефть в ЕС 5 декабря встанет остро вопрос, а что приоритетней вывозить на Восток – нефть в цистернах или уголь? В чью пользу разрешится этот спор за право перевозки на Восток? И как быстро будет расширена пропускная способность железных дорог на Восток? От этого будут зависеть объемы торговли», – говорит эксперт ФНЭБ.

С другой стороны, к концу года обещают подключить Ковыктинское месторождение к «Силе Сибири», что, вероятно, даст еще больше возможностей для поставок газа в Китай.

При этом газ будет оставаться дефицитным и дорогим продуктом, потому что ввода новых СПГ-заводов в строй в ближайшие годы не ожидается, а потребление растет. Если, конечно, не начнется жесткая глобальная рецессия с резким падением промышленного потребления, считает собеседник.

Самый интригующий момент, что будет с нефтью после 5 декабря, когда будет введено эмбарго в ЕС и России надо будет полностью перейти на азиатские рынки.

«Сколько готов дополнительно взять Китай – непонятно. Но точно будет пытаться выдавить дополнительную скидку, например, не 20, а 30 долларов, в обмен на увеличение объема поставок», – говорит Юшков.

С другой стороны, эксперты ожидают, что и импорт из Китая в Россию начнет набирать еще более ощутимые обороты.

«Надежды на импорт из Китая у российского бизнеса намного выше, так, например полностью не реализован импорт автомобилей из Поднебесной на освободившийся от европейских и американских производителей российский рынок. В дальнейшем мы ожидаем постепенного увеличения экспортных поставок авто из Китая и локализации производств. То же самое можно сказать о китайской электронике», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.