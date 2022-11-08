Мишустин дал поручение по ликвидации Ростуризма

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подписанное Мишустиным распоряжение.

Кроме того, в документе говорится, что работники Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, включая обеспечение проведения мероприятий по упразднению агентства и передачу функций Министерству экономического развития.