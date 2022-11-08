Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Мишустин поручил упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года

RT на русскомиещё 1

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил упразднить Ростуризм до середины марта 2023 года.

Мишустин дал поручение по ликвидации Ростуризма
Фото: 

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подписанное Мишустиным распоряжение.

«Завершить ликвидационные мероприятия до 15 марта 2023 года», — говорится в документе.

Кроме того, в документе говорится, что работники Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, включая обеспечение проведения мероприятий по упразднению агентства и передачу функций Министерству экономического развития.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

В октябре Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций Ростуризма.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители