В Европе допустили рост экономики к концу следующего года

Еврозона может завершить следующий год с положительными экономическими показателями, несмотря на предполагаемую рецессию в зимний период, заявил на брифинге еврокомиссар Паоло Джентилони. Об этом пишет «Прайм».
Отмечается, что ранее еврокомиссар предупредил о возможной рецессии в экономике в зимние месяцы.
Джентилони подчеркнул, что европейцы должны работать так, чтобы «сохранить в целом положительную цифру на следующий год».
Ранее французский экономист Диего де ла Вега предсказал, что европейская валюта может рухнуть. Он подчеркнул, что ведущие европейские державы в случае усиления экономического кризиса и ухудшения взаимоотношений с высокой долей вероятности откажутся от евро.