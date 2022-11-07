В Европе допустили рост экономики к концу следующего года

Еврозона может завершить следующий год с положительными экономическими показателями, несмотря на предполагаемую рецессию в зимний период, заявил на брифинге еврокомиссар Паоло Джентилони. Об этом пишет «Прайм».

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Отмечается, что ранее еврокомиссар предупредил о возможной рецессии в экономике в зимние месяцы.

Джентилони подчеркнул, что европейцы должны работать так, чтобы «сохранить в целом положительную цифру на следующий год».