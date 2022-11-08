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2 часа назад

СМИ: Лондон близок к договоренности с Вашингтоном о поставках СПГ

ТАССиещё 2

Великобритания и США находятся на последнем этапе согласования сделки о поставках в королевство крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) в следующем году. Как сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph, новый британский премьер Риши Сунак может объявить о заключении договоренности уже в ближайшие дни.

СМИ: Лондон близок к договоренности с Вашингтоном о поставках СПГ
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, американо-британское "партнерство в сфере энергетической безопасности" предусматривает продажу Великобритании до 10 млрд куб. м природного газа в сжиженной форме. Авторы статьи отмечают, что точные объемы поставок по-прежнему обсуждаются, однако итоговая цифра может быть так и не оглашена публично.

Соединенное Королевство уже несколько месяцев ведет переговоры с государствами - поставщиками газа, включая Катар и Норвегию, надеясь избежать дефицита энергоносителей, грозящего отключениями электричества в зимний период. Как сообщает The Daily Telegraph, поставки СПГ из США с главой Белого дома Джо Байденом лично обсуждала предшественница Сунака на премьерском посту Лиз Трасс.

По состоянию на 2021 год, почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в Соединенное Королевство является Норвегия. Порядка 17% британского импорта составляют поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и Россия.

В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа (4% общих объемов потребления этого вида топлива). В июне Квази Квартенг, занимавший тогда должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, заявил, что страна сократила объемы импорта газа из РФ на 75% по сравнению с 2021 годом. Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд куб. м.

Экономика,Лиз Трасс,Риши Сунак,Джозеф Байден,
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