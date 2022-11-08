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2 часа назад

Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС

Lenta.ru

Экспорт российской нефти морским путем взлетел до рекордных за последние пять месяцев значений. Как стало известно Bloomberg, это связано со скорым вступлением в силу запрета на такие поставки со стороны Евросоюза.

Стало известно о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, объем грузоперевозок вырос до 3,6 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Наибольший рост в натуральном и процентном выражении, наблюдался в отгрузках из терминала в Мурманске.

Также суда с российской нефтью становятся «более осторожными» в отношении своего пункта назначения — они покидают российские порты, не раскрывая пункт назначения, пишет агентство.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.

Экономика,Цена на нефть,ЕС,
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