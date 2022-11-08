В ЕС допустили сценарий "газового коллапса" со стороны России

"Российские власти могут заблокировать экспорт в "недружественные страны", продолжая обеспечивать более бедные государства Азии. Этот шаг будет иметь серьезные последствия для Евросоюза (ЕС) в 2023 году", - отметила один из экспертов в Колумбийском университете Энн-Софи Корбо.

В частности, несмотря на громкие политические лозунги, Европа наоборот нарастила поставки СПГ из России в период с января по сентябрь на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В публикации отметили, что растущие поставки СПГ из России могут стать энерголовушкой со стороны России в следующем году. Из всех стран европейского региона лишь Британия и Литва полностью отказались от российского топлива, в то время как остальные до сих пор зависят от него. Из-за этого Европа в 2023 году может столкнуться с дефицитом топлива при наполнении хранилищ, если поставки прекратятся полностью.