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43 минуты назад

Pravda: ЕС не исключает сценарий "газового коллапса" со стороны России

Газета.Ru

Европа не исключает возможность того, что Россия неожиданно заблокирует поставки газа в "недружественные" страны, создав "газовый коллапс" в регионе. Об этом пишет издание Pravda.

В ЕС допустили сценарий "газового коллапса" со стороны России
Фото: ТАССТАСС

"Российские власти могут заблокировать экспорт в "недружественные страны", продолжая обеспечивать более бедные государства Азии. Этот шаг будет иметь серьезные последствия для Евросоюза (ЕС) в 2023 году", - отметила один из экспертов в Колумбийском университете Энн-Софи Корбо.

По данным издания, заявления ЕС по поводу сокращении зависимости от российского газа являются лишь видимостью, а сама проблема кроется гораздо глубже.

В частности, несмотря на громкие политические лозунги, Европа наоборот нарастила поставки СПГ из России в период с января по сентябрь на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В публикации отметили, что растущие поставки СПГ из России могут стать энерголовушкой со стороны России в следующем году. Из всех стран европейского региона лишь Британия и Литва полностью отказались от российского топлива, в то время как остальные до сих пор зависят от него. Из-за этого Европа в 2023 году может столкнуться с дефицитом топлива при наполнении хранилищ, если поставки прекратятся полностью.

7 ноября аналитик агентства Bloomberg Оливер Флетчер заявил, что жители Европы продолжают получать рекордные счета на оплату электроэнергии несмотря на предпринятые меры и государственную поддержку населения, при этом средняя цена на газ в ЕС и Британии оказалась в два раза выше показателей октября прошлого года.

Экономика,ЕС,
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