Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих и инженеров в России

Эксперты спрогнозировали для рынка труда в России на 2023 год несколько основных трендов: компании будут экономить на персонале, спрос на синих воротничков поднимется, а госструктуры будут основными работодателями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов рынка.

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Экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецоперации на Украине и западных санкций, может сформировать новые тенденции на отечественном рынке труда. Опрошенные эксперты указали на то, что в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость. При этом вырастет конкуренция за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров.

Некоторые специалисты отметили, что работодателям в следующем году придется оптимизировать расходы на персонал. Это, в свою очередь, спровоцирует рост самозанятости. Кроме того, завершить отношения с такими работниками будет проще, а налоговые взносы делать за них не надо. При этом в 2023 году вырастет дефицит кадров среди рабочих и технических специальностей. Речь идет о том, что из-за санкций и необходимости импортозамещения будут нужны рабочие, инженеры и токари в разных отраслях промышленности.

По словам аналитиков, если неопределенность в экономике будет сохраняться в ближайшие пару лет, то госкомпании станут основными работодателями на рынке труда в России, которые смогут гарантировать рабочие места. Но при этом число свободных мест в этом сегменте будет ограничено возможностями бюджета.