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1 час назад

Набиуллина: необходимо делать все для создания условий ускоренной перестройки экономики РФ

ТАССиещё 2

Необходимо делать все для создания условий ускоренной структурной перестройки экономики России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Набиуллина напомнила о необходимости перестройки экономики
Фото: ТАССТАСС

"За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды. Но напротив, мы должны, как только можем, создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики", - сказала она.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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