Набиуллина напомнила о необходимости перестройки экономики

"За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды. Но напротив, мы должны, как только можем, создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики", - сказала она.