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48 минут назад

Bloomberg: схема ЕС по предоставлению Украине $18 млрд подразумевает перечень условий

Газета.Ru

Механизм выделения Украине «очень льготных кредитов» в размере 18 миллиардов евро, который Еврокомиссия планирует представить 9 ноября, предполагает выполнение ряда условий. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

ЕС предоставит Украине $18 млрд при выполнении ряда условий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию. План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — пишет агентство.

Предоставление кредитов будет обусловлено выполнением Киевом определённых условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, цитирует публикацию Life.ru.

Эти же требования Украина должна соблюдать для продолжения процесса присоединения к Евросоюзу.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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