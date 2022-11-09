Сборы налогов в России резко упали

Налоговые сборы в сентябре этого года составили 2,4 триллиона рублей, что в 1,7 раза меньше мартовского показателя, говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Весной из-за сверхдоходов на фоне высоких цен на нефть и газ налоговые поступления в российский бюджет оказались рекордными, потом они постепенно начали падать. В сентябре их объем стал сопоставим с показателем 2021 года. Однако в большинстве регионов налоговые сборы в этом году все же были выше, чем год назад.