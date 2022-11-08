Европу обвинили в энергетической бедности развивающихся стран

Энергетический кризис в Европе ударит в первую очередь по беднейшим странам мира, а не по Евросоюзу, который уже закупил достаточно нефти и газа для отопительного сезона. Об этом сообщает Bloomberg.

Развивающиеся страны понесут гораздо большие издержки и рискуют столкнуться с энергетической бедностью из-за резко выросшего спроса на топливо со стороны ЕС.

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«Европа высасывает газ из других стран любой ценой», — объяснил угрозу для стран с формирующимся рынком аналитик по энергетике Credit Suisse Group AG Сол Кавоник.

В результате в этих государствах могут быть остановлены заводы, вероятно, будут происходить продолжительные перебои в подаче электроэнергии, а социальные волнения могут растянуться на следующие десять лет.

После серьезного сокращения поставок топлива из России страны Европы начали активно наращивать импорт из Катара и США, что негативно сказалось на таких странах, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд. Государства не смогли заключить сделки на поставку топлива в ближайшие несколько лет и оказались вынуждены конкурировать с Германией и другими развитыми экономиками в борьбе за энергоносители.

«Мы заимствуем энергию у других людей», — признал вину Европы главный исполнительный директор Vitol Group Рассел Харди.

Резкий рост цен на энергоресурсы привел к тому, что некоторые экспортеры в Южную Азию отменили давно запланированные поставки, отдав предпочтение поставкам топлива странам, которые готовы платить больше. Кроме того, проблема для беднейших стран мира заключается в укреплении американской валюты — странам приходится выбирать между покупкой топлива и выплатой госдолга, а главные поставщики опасаются продавать топливо государствам, которые могут столкнуться с дефолтом.

Рынку потребуется до четырех лет, чтобы сбалансироваться. Сжиженный природный газ будет принадлежать, в первую очередь, развитым странам, а остатки — развивающимся, ожидает аналитик Wood Mackenzie Рагхав Матур.