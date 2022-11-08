Турция частично перешла на оплату российского газа в рублях

Помимо этого, сообщается, что турецкая сторона начала переговоры с возможными поставщиками газа по проекту хаба и выразила намерение провести конференцию в январе-феврале следующего года. Центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии.

Как ранее писала «Парламентская газета», президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября предложил перенаправить поставки газа с «Северного потока» через Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для европейских потребителей. Путин заявил, что такое решение экономически целесообразно, к тому же, отметил он, на Черном море значительно выше уровень безопасности, чем на Балтике.