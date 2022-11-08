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58 минут назад

Анкара решила подключить к предложенному РФ газовому хабу другие страны

Мария Иванова

Турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез заявил, что газ из Азербайджана, Ирака, ОАЭ, Катара и Омана можно подключить к турецкому газовому хабу, создать который предложила Россия. Об этом сообщает Milliyet.

Турция раскрыла подробности о газовом хабе с Россией
Фото: EPA\TACCEPA\TACC

Дёнмез подчеркнул, что Турция превращается в энергетический центр и берет на себя важную роль в укреплении надежности поставок. Это происходят благодаря проектам TANAP (газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к Греции) и «Турецкий поток».

«Мы увеличили количество и мощность трубопроводов. <…> Турция расположена в стратегическом месте, близко к странам происхождения газа и близко к странам потребления», - отметил министр.

Он подчеркнул, что в перспективе Анкара планирует включить в систему поставок и собственный газ.

Дёнмез заявил, что Россия важный, но не единственный поставщик для Турции. Он отметил, что помимо вышеперечисленных стран у Турции также есть контакты по газу с Алжиром, Ливией, Египтом и Нигерией.

«Мы даже можем купить СПГ в США», - отметил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, что объем транзита, предназначавшийся для «Северных потоков», Россия может переместить в регион Черного моря. Он отмечал, для поставок может быть создан хаб через «Турецкий поток».

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по созданию хаба. Эрдоган отмечал, что благодаря этому Европа снова сможет получать российский газ.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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