В первые девять месяцев 2022 года импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС увеличился на 46% в годовом исчислении. Страны Евросоюза импортировали 16,5 млрд куб. м российского СПГ по сравнению с 11,3 млрд куб. м за аналогичный период прошлого года, сообщает издание Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Ранее представители ЕС информировали, что значительно сократили закупки российского ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине. Однако аналитики энергетического рынка отмечают, что увеличение импорта СПГ идет вразрез с риторикой Евросоюза и не лишено присущих ему рисков.

Согласно анализу группы мониторинга энергетических рынков Montel, Франция, Нидерланды, Испания и Бельгия были основными импортерами российского СПГ в 2022 году, причем треть поставок в Европу приходилась на Францию и почти четверть - на Испанию. Некоторые европейские государства имеют долгосрочные контракты на импорт СПГ, срок действия которых истекает через несколько лет. Только две страны в Европе - Великобритания и Литва - полностью прекратили импорт СПГ из России.