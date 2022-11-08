Германия заполнила свои газохранилища почти на 100 процентов

Германия заполнила свои подземные газохранилища (ПХГ) почти на 100 процентов — общий уровень газа в них достиг 99,54 процента, сообщило на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Заполнение продолжается. <…> Уровень в хранилище Реден (крупнейшее ПХГ страны — прим. «Ленты.ру») составляет 93,75 процента», — заявил регулятор.

Агентство также отметило, что потребление газа в Германии с 24 по 30 октября было значительно ниже среднего уровня за последние четыре года, в том числе из-за температуры. Кроме того, регулятор заявил о резком падении оптовых цен на газ.

Вместе с тем агентство подчеркнуло важность экономии газа — обстановка продолжает оставаться напряженной, и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения. По мнению регулятора, Германии удастся избежать зимнего если, среди прочего, страна достигнет цели по экономии не менее 20 процентов газа.