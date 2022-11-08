Британские СМИ предупредили об ограничении продаж яиц в стране

Причиной нехватки товара стала очередная вспышка птичьего гриппа и гибель миллионов кур во время летней жары. Кроме того, многие фермеры уходят из отрасли из-за падения прибыли, чему поспособствовал рост цен на корма после начала конфликта на Украине, пишет газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве торговых точек.