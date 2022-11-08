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37 минут назад

ЦБ ухудшил свой прогноз замедления мировой экономики

ТАСС

Банк России ухудшил свой прогноз замедления мировой экономики. Об этом говорится в обновленном докладе о денежно-кредитной политики регулятора.

ЦБ ухудшил свой прогноз замедления мировой экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С учетом текущих тенденций в мировой экономической активности, инфляционной динамике и монетарной политике, Банк России пересмотрел прогноз для основных зарубежных экономик и предполагает более существенное замедление мировой экономики, чем допускалось ранее", - следует из документа.

ЦБ РФ пересмотрел в сторону понижения июльский прогноз по ВВП США, еврозоны и Китая в 2023-2024 годах, в том числе вследствие более жесткой ДКП в силу сохраняющейся высокой инфляции (про

Экономика,Банк России,
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