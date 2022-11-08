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2 часа назад

Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году

Lenta.ru

В начале следующего года рост цен в России может составить около пяти процентов, сослался на прогнозы экспертов президент страны Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Глава государства предположил, что в первом квартале 2023 года уровень инфляции может также оказаться немного меньше указанной цифры.

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«У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой», — рассказал он.

По итогам 2022 года инфляция в стране не превысит 12-12,4 процента, ожидают в Минэкономразвития.

Экономика,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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