Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году

В начале следующего года рост цен в России может составить около пяти процентов, сослался на прогнозы экспертов президент страны Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Глава государства предположил, что в первом квартале 2023 года уровень инфляции может также оказаться немного меньше указанной цифры.

«У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой», — рассказал он.