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1 час назад

В Минтруда заявили о планах повысить МРОТ с 1 января

Елена Прошина

МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января вырастут выше инфляции. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Его слова приводит «РИА Новости».

В Минтруда заявили о планах повысить МРОТ с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в 2022 году власти РФ в условиях быстрорастущей инфляции приняли решение провести программу по увеличению МРОТ в два этапа. Первый реализовали в июне. Тогда МРОТ и прожиточный минимум увеличили на 10%, что позволило поддержать доходы наименее обеспеченных граждан, добавил Котяков.

«Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года. Минимальный размер с учетом уже проведенной 10% индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции», — сообщил глава Минтруда РФ.

Он подчеркнул, что на ближайшие три года в федеральный бюджет заложили темп роста МРОТ выше прожиточного минимума. В конечном результате разница между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом должна составить 10%.

Экономика,Антон Котяков,Минтруд России,
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