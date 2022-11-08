Минэкономразвития спрогнозировал уровень инфляции в России

«У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы - ред.), скорее всего, она даже будет чуть меньше - то есть точно не выше 12,4%. Скорее всего, диапазон будет 12-12,4%», – рассказал он.