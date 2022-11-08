Минэкономразвития спрогнозировал уровень инфляции в России

Глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России может оказаться лучше первоначального прогноза в 12,4%. По его словам, она будет в 12-12,4%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, то, что в прогнозе заложено. При этом по текущим цифрам, по недельной инфляции, по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы - ред.), скорее всего, она даже будет чуть меньше - то есть точно не выше 12,4%. Скорее всего, диапазон будет 12-12,4%», – рассказал он.
Решетников также добавил, что с 1 июня пенсии и соцвыплаты в России были проиндексированы на 10%, а в бюджет 2023 года уже заложили дополнительную индексацию в 4,8%.
«Речь идет о том, что мы гарантировано, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году.