В России обсуждается повышение пошлин на импортную электронику

Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пошлины могут распространиться на ввозимые смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и т.п. Предложения уже обсуждались Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры. В частности, источник "Ъ" в Минцифры рассказал, что после начала спецоперации на Украине неоднократно обсуждались с российскими производителями электроники увеличения таможенных пошлин на зарубежную продукцию.

Собеседник газеты уточняет, что в Минцифры идея введения пошлин нашла поддержку, в Минэкономики к ней пока относятся скептически. В Минпромторге предоставили изданию официальный ответ, в котором сообщили, что обсуждение идет и предложения рассматриваются. В свою очередь дистрибьюторы опасаются, что введение пошлин приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.