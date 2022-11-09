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4 часа назад

"Ъ": в России обсуждается повышение пошлин на импортную электронику

Газета.Ru

Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В России обсуждается повышение пошлин на импортную электронику
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пошлины могут распространиться на ввозимые смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и т.п. Предложения уже обсуждались Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры. В частности, источник "Ъ" в Минцифры рассказал, что после начала спецоперации на Украине неоднократно обсуждались с российскими производителями электроники увеличения таможенных пошлин на зарубежную продукцию.

Собеседник газеты уточняет, что в Минцифры идея введения пошлин нашла поддержку, в Минэкономики к ней пока относятся скептически. В Минпромторге предоставили изданию официальный ответ, в котором сообщили, что обсуждение идет и предложения рассматриваются. В свою очередь дистрибьюторы опасаются, что введение пошлин приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.

В конце октября сообщалось, что к 2023 году компания "Ростелеком" намерена выпустить ряд электронных устройств, включая смартфоны, в основе которых будет лежать отечественная ОС "Аврора".

Экономика,Коммерсант,Ростелеком,Минпромторг,
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