Кабмин обсуждает повышение пошлин на импортную электронику

Минэкономразвития, Минпромторг, ФТС, Минцифры и производители электроники обсуждают введение и повышение таможенных пошлин на ряд электронной продукции. Об этом в среду со ссылкой на протокол совещания ведомств, в котором также приняли участие ГК "Аквариус" и Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) пишет "Коммерсантъ".

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Источник издания, близкий к Минцифры, рассказал, что речь идет о "широкой номенклатуре электроники". Газета уточняет, что предлагается введение пошлины в размере 5% для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагаются.

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После начала специальной военной операции на Украине Минцифры неоднократно обсуждали с российскими производителями электроники и другими профильными регуляторами вопрос об увеличении таможенных пошлин на товары, которые российские компании могут производить или собирать из готовых зарубежных деталей, уточняет источник "Коммерсанта".

"Одно из совещаний по вопросу прошло в середине октября. Несколько крупных предприятий выступили не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России", - сообщил изданию топ-менеджер российского производителя электроники.

Идея Минцифры пока не поддержана, а Минэкомразвития "пока смотрят на нее скептически", отметил источник "Коммерсанта". Федеральный чиновник, участвующий в обсуждениях, подтвердил, что у ведомств возникли разногласия.

"В нынешних условиях повышение пошлин - неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны", - сказал он.

В Минпромторге изданию подтвердили, что министерство и другие заинтересованные ведомства рассматривают предложения "Аквариуса" и КЭАЗа об изменении ввозных таможенных пошлин.

В Минцифры, КЭАЗе и Минэкономики не ответили на запрос "Коммерсанта". В ФТС газете уточнили, что ставки пошлин установлены единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, в текущей редакции к ряду товаров из категории "электротехническое оборудование" применяется нулевая пошлина.