СМИ: ЕС готовится к новой торговой войне с США

Евросоюз готовится к новой торговой войне с США из-за плана помощи национальному производству в рамках американского закона по снижению инфляции. Об этом сообщила в среду испанская газета El Diario.
Пакет инициатив предусматривает выделение властями Соединенных Штатов примерно $400 млрд. Этот закон представляет собой огромный инвестиционный пакет, который, помимо прочего, продвигает переход к зеленой энергии, тем самым затрагивая европейский автомобильный сектор, очень важный в таких странах, как Германия и Франция, пишет издание.
Еврокомиссия считает, что планы президента США Джо Байдена по продвижению электромобилей дискриминируют иностранных производителей. В частности, согласно документу, доступ к которому оказался у агентства ЭФЭ, Брюссель встревожен из-за девяти положений о налоговых кредитах. На прошлой неделе состоялась встреча представителей ЕС и США, которая закончилась безрезультатно. Европейские переговорщики считают, что продвигаемый Вашингтоном закон является неприемлемым.
"ЕС как союзник США должен быть в этой ситуации похож на Мексику и Канаду, - сказал во вторник первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. - Это как раз то, что намерена сделать целевая группа, эта специальная рабочая группа, которую мы создали месяц назад, чтобы выяснить, что беспокоит Евросоюз и как это можно решить".