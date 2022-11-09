СМИ: ЕС готовится к новой торговой войне с США

"ЕС как союзник США должен быть в этой ситуации похож на Мексику и Канаду, - сказал во вторник первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. - Это как раз то, что намерена сделать целевая группа, эта специальная рабочая группа, которую мы создали месяц назад, чтобы выяснить, что беспокоит Евросоюз и как это можно решить".