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27 минут назад

Европейская страна заблокировала пакет помощи Украине на 18 миллиардов

Мария Иванова

В Венгрии отказались поддержать изменения, необходимые для подготовки пакета помощи Евросоюза Украине на 18 миллиардов евро. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Европейская страна заблокировала пакет помощи Украине на 18 миллиардов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, о таком решении Венгрия объявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе.

Евросоюз 9 ноября должен был предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь шла о финансовой поддержке страны в 2023 году. Сообщалось, что средства поступят Киеву на условиях соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Пакет помощи должен был обеспечить упорядоченное финансирование Украины после нескольких месяцев задержек со стороны ЕС.

ЕС планировал выделить Киеву значительную часть бюджетной помощи на 2023 год в виде кредитов на 18 миллиардов (в эту сумму не входят поставки оружия и помощь на восстановление).

Экономика,ЕС,
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