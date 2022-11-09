Европейская страна заблокировала пакет помощи Украине на 18 миллиардов

В Венгрии отказались поддержать изменения, необходимые для подготовки пакета помощи Евросоюза Украине на 18 миллиардов евро. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, о таком решении Венгрия объявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе.
Евросоюз 9 ноября должен был предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь шла о финансовой поддержке страны в 2023 году. Сообщалось, что средства поступят Киеву на условиях соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией.
Пакет помощи должен был обеспечить упорядоченное финансирование Украины после нескольких месяцев задержек со стороны ЕС.
ЕС планировал выделить Киеву значительную часть бюджетной помощи на 2023 год в виде кредитов на 18 миллиардов (в эту сумму не входят поставки оружия и помощь на восстановление).