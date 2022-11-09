Reuters: россияне спровоцировали в Грузии экономический бум

Грузия переживает неожиданный экономический бум благодаря наплыву россиян, сообщает Reuters. По оценке международных экспертов, ВВП страны по итогам 2022 года вырастет на десять процентов.

Такие показатели сделают Грузию одной из самых быстрорастущих экономик мира, в то время как большинство стран склоняется к рецессии. Эксперты отмечают, что рост связан с переездом в страну более ста тысяч россиян на фоне украинского кризиса.

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Благодаря росту потребления скромная грузинская экономика объемом 19 миллиардов долларов опередит быстроразвивающиеся рынки, к примеру, Вьетнам, и экспортеров нефти, таких как Кувейт, поддерживаемых высокими нефтяными ценами.

«С экономической точки зрения дела в Грузии идут очень хорошо. Это какой-то бум. Все отрасли, от малого бизнеса до корпораций, работают очень хорошо. Я не могу вспомнить ни одной отрасли, в которой в этом году возникли бы проблемы», - заявил агентству глава крупнейшего в стране банка TBC Вахтанг Буцхрикидзе.

По данным Центрального банка Грузии, с апреля по сентябрь россияне перевели в страну более одного миллиарда долларов через банки и службы денежных переводов. Это в пять раз больше, чем за тот же период 2021 года. Такой приток помог поднять грузинский лари до самого сильного уровня за три года.

Грузинский экономист Давид Кешелава отметил, что в основном в Грузию переезжают состоятельные россияне, работающие в IT-сфере. Они приезжают в страну с бизнес-идеями и резко увеличивают потребление.

Американская газета The Washington Post ранее рассказала, что уехавшие в Грузию россияне часто сталкиваются с холодным приемом. В Тбилиси можно увидеть тысячи надписей, проклинающих российскую власть и призывающих россиян «идти домой», а в некоторых заведениях россиянам устраивают «проверки на вшивость» - требуют осудить политику РФ.