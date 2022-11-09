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1 час назад

Reuters: россияне спровоцировали в Грузии экономический бум

Мария Иванова

Грузия переживает неожиданный экономический бум благодаря наплыву россиян, сообщает Reuters. По оценке международных экспертов, ВВП страны по итогам 2022 года вырастет на десять процентов.

Reuters: россияне спровоцировали в Грузии экономический бум
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такие показатели сделают Грузию одной из самых быстрорастущих экономик мира, в то время как большинство стран склоняется к рецессии. Эксперты отмечают, что рост связан с переездом в страну более ста тысяч россиян на фоне украинского кризиса.

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Благодаря росту потребления скромная грузинская экономика объемом 19 миллиардов долларов опередит быстроразвивающиеся рынки, к примеру, Вьетнам, и экспортеров нефти, таких как Кувейт, поддерживаемых высокими нефтяными ценами.

«С экономической точки зрения дела в Грузии идут очень хорошо. Это какой-то бум. Все отрасли, от малого бизнеса до корпораций, работают очень хорошо. Я не могу вспомнить ни одной отрасли, в которой в этом году возникли бы проблемы», - заявил агентству глава крупнейшего в стране банка TBC Вахтанг Буцхрикидзе.

По данным Центрального банка Грузии, с апреля по сентябрь россияне перевели в страну более одного миллиарда долларов через банки и службы денежных переводов. Это в пять раз больше, чем за тот же период 2021 года. Такой приток помог поднять грузинский лари до самого сильного уровня за три года.

Грузинский экономист Давид Кешелава отметил, что в основном в Грузию переезжают состоятельные россияне, работающие в IT-сфере. Они приезжают в страну с бизнес-идеями и резко увеличивают потребление.

Американская газета The Washington Post ранее рассказала, что уехавшие в Грузию россияне часто сталкиваются с холодным приемом. В Тбилиси можно увидеть тысячи надписей, проклинающих российскую власть и призывающих россиян «идти домой», а в некоторых заведениях россиянам устраивают «проверки на вшивость» - требуют осудить политику РФ.

В Тбилиси приехало так много людей, что арендная плата с прошлого года выросла на 75-80 процентов. Reuters отмечает, что многие арендодатели расторгают контракты с жильцами, чтобы сдать жилье россиянам, готовым платить больше.

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