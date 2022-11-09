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1 час назад

Добыча нефти в России может снизиться на 14%

Елена Прошина

В декабре добыча нефти в России может снизиться на 1,5-1,7 миллиона баррелей в сутки или на 14%. Такой прогноз сделали аналитики Центра развития энергетики.

Добыча нефти в России может снизиться на 14%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем, что в декабре добыча упадет на 1,5-1,7 миллионов баррелей в сутки (до девяти миллионов баррелей в сутки) по сравнению со средним уровнем июня-октября, или на 14%», — говорится в тексте.

По мнению аналитиков ЦРЭ, это приведет к существенному росту мировых цен на нефть, учитывая решение ОПЕК+ сократить добычу с ноября, сезонного снижения переработки и эмбарго Евросоюза на российское топливо, которое вступит в силу с 5 декабря.

При этом эксперты отметили, что в сентябре и октябре добыча нефти в РФ осталась на уровне июня или около 10,7 миллионов баррелей в сутки.

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