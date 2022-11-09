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1 час назад

В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году

Lenta.ruиещё 2

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредили о возможной нехватке газа в Евросоюзе (ЕС) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она назвала три фактора риска: прекращение поставок газа из России, недостаток сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, а также переориентация дополнительных поставок на страны Азии.

По ее словам, эти факторы могут привести к тому, что к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 миллиардов кубометров СПГ, которые необходимы для наполнения хранилищ для последующей зимы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу. В Норвегии сообщили, что готовы к переговорам.

Экономика,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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