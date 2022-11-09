В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредили о возможной нехватке газа в Евросоюзе (ЕС) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала три фактора риска: прекращение поставок газа из России, недостаток сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, а также переориентация дополнительных поставок на страны Азии.

По ее словам, эти факторы могут привести к тому, что к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 миллиардов кубометров СПГ, которые необходимы для наполнения хранилищ для последующей зимы.