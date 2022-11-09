В российский бюджет поступило меньше налогов

В консолидированный бюджет России в сентябре 2022 года поступило на 41,4% меньше налогов относительно марта этого же года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанные на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Отмечается, что на сокращение поступлений повлияло укрепление курса национальной валюты и снижение объема поставок углеводородов на фоне ограничительных мер.

При этом в сентябре в казну поступило на 4,1% больше сборов относительно аналогичного месяца 2021 года. Всего бюджет пополнился на 2,4 трлн руб. в этом месяце.

Основную часть доходов в первый осенний месяц обеспечил налог на добавленную стоимость (НДС) внутри страны — 804 млрд руб., налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принес 688 млрд руб., налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 423 млрд руб.