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1 час назад

МЭР: инфляция в России в годовом выражении составляет 12,52%

BFM.RU

Инфляция в России на 7 ноября в годовом выражении замедлилась до 12,52% с 12,69% неделей ранее. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Назван процент инфляции в России в годовом выражении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На первой неделе ноября (с 1 по 7 ноября) инфляция составила 0,01%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52% год к году», — отмечается в документе.

Как указывают в ведомстве, на неделе с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее.

«На остальные продукты питания цены практически стабильны третью неделю подряд (0,00%). Снизились цены на продукцию из растительного сырья (сахар, муку, макаронные и крупяные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло подсолнечное)», — указывают авторы обзора.

В то же время в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, в туристических и регулируемых услугах — на 0,13%.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%.

Экономика,Минэкономразвития,
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