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1 час назад

Венгрия выступила против предоставления Украине совместных кредитов стран ЕС

ТАСС

Венгрия выступает против предоставления Украине льготных кредитов совместно всеми странами Евросоюза (ЕС) и намерена оказывать ей помощь на двусторонней основе. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

В ЕС выступили по поводу кредитов Украине
Фото: ТАССТАСС

Комментируя план Еврокомиссии по оказанию экономического содействия Украине, он заявил, что Венгрия хотела бы самостоятельно передать соседнему государству "свою часть" финансовой поддержки. "Венгрия выступала против предоставления совместных кредитов в 2020 году и по-прежнему считает это плохой идеей", - сказал Гуйяш на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1. Он подчеркнул, что предложение Еврокомиссии потребует согласия всех стран ЕС, а без этого решение не может быть принято.

В среду Еврокомиссия выдвинула план оказания экономической помощи Украине объемом €18 млрд в течение 2023 года. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, финансирование может осуществляться регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях. Предложение Еврокомиссии должно быть одобрено Европарламентом и Советом ЕС.

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