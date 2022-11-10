В ЕС выступили по поводу кредитов Украине

Венгрия выступает против предоставления Украине льготных кредитов совместно всеми странами Евросоюза (ЕС) и намерена оказывать ей помощь на двусторонней основе. Об этом сообщил в среду в беседе с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Комментируя план Еврокомиссии по оказанию экономического содействия Украине, он заявил, что Венгрия хотела бы самостоятельно передать соседнему государству "свою часть" финансовой поддержки. "Венгрия выступала против предоставления совместных кредитов в 2020 году и по-прежнему считает это плохой идеей", - сказал Гуйяш на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1. Он подчеркнул, что предложение Еврокомиссии потребует согласия всех стран ЕС, а без этого решение не может быть принято.