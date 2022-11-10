В ФРГ предложили повысить налоги для богатых из-за энергокризиса

Группа ведущих экономических советников при немецком правительстве предложила повысить налоги для богатых, чтобы профинансировать программу на €200 млрд по оказанию поддержки домохозяйствам в условиях резкого роста цен на энергоносители. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.
По словам профессора экономики Калифорнийского университета в Беркли Ульрике Мальмендир, "правительству не следует ограничиваться оказанием помощи только самым бедным домохозяйствам", ведь от роста цен в кризисной ситуации страдает все население. Поэтому повышение налога для богатых поможет "профинансировать энергетический план".
Такие рекомендации, высказанные в интервью Financial Times, вызовут, по мнению издания, "острые дебаты" в ФРГ. Подобную инициативу также приветствовали представители правящей Социал-демократической партии Германии и их коллеги по коалиции из партии "зеленых". Однако против этого решительно выступил глава Минфина Кристиан Линднер.
"Было бы крайне опасно принимать данные меры в период экономической неопределенности", - полагает он.
Ранее Бундесбанк предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли перебои с поставками газа из России. В преддверии зимы Еврокомиссия приняла план по экономии энергии, рекомендовав странам ЕС сократить до 31 марта 2023 года потребление газа на 15%, электричества - на 10% и отдельно снизить потребление электроэнергии на 5% в пиковые часы. Кроме того, Еврокомиссия намерена изымать до одной трети доходов энергетических компаний и направлять эти средства на поддержку малоимущих потребителей энергии.