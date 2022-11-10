В ФРГ предложили повысить налоги для богатых из-за энергокризиса

Группа ведущих экономических советников при немецком правительстве предложила повысить налоги для богатых, чтобы профинансировать программу на €200 млрд по оказанию поддержки домохозяйствам в условиях резкого роста цен на энергоносители. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

По словам профессора экономики Калифорнийского университета в Беркли Ульрике Мальмендир, "правительству не следует ограничиваться оказанием помощи только самым бедным домохозяйствам", ведь от роста цен в кризисной ситуации страдает все население. Поэтому повышение налога для богатых поможет "профинансировать энергетический план".

Такие рекомендации, высказанные в интервью Financial Times, вызовут, по мнению издания, "острые дебаты" в ФРГ. Подобную инициативу также приветствовали представители правящей Социал-демократической партии Германии и их коллеги по коалиции из партии "зеленых". Однако против этого решительно выступил глава Минфина Кристиан Линднер.

"Было бы крайне опасно принимать данные меры в период экономической неопределенности", - полагает он.