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58 минут назад

Британия заморозила российские активы на $21 млрд после начала проведения СВО на Украине

ТАССиещё 1

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму £18,39 млрд ($20,95 млрд) после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Британия заморозила российские активы на $21 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом говорится в распространенном в четверг докладе Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

При этом, как отмечается в документе, на сентябрь 2021 года объем замороженных российских активов оценивался в общей сложности в £44,5 млрд ($50,7 млрд). OFSI подчеркнуло, что размер остальных активов, замороженных Великобританией в рамках санкционных режимов против других государств, составляет £12,4 млрд фунтов ($14,13 млрд).

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